Россия до сих пор не выполнила обязательства ракетного договора, - госдеп США

Фото: Андреа Томпсон (US Department of State)

Вашингтон будет продолжать переговоры, чтобы Россия вернулась к выполнению договора в течение 60 дней

Россия до сих пор существенно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон после переговоров с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковим в Женеве, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее Twitter.

"Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия по-прежнему существенно нарушает Договор и не готова объяснить, как она планирует вернуться к полному и верифицируемому выполнению", - написала она.

Томпсон добавила, что Вашингтон будет продолжать переговоры, чтобы Россия вернулась к выполнению договора в течение 60 дней, отсчет которых начался 4 декабря 2018 года.

"Наша позиция ясна. Россия должна уничтожить свою ракетную систему, которая не отвечает (Договору о РСМД, - ред.)", - отметила Томпсон.

Напомним, сегодня в Женеве состоялись российско-американские консультации по договору о ракетах. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО имеет "много потенциальных путей" для ответа, если Россия будет продолжать нарушать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "У России есть последний шанс", - отметил Столтенберг.