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Россия до сих пор не вернула Эстонии более 5% ее территории

Новости » Политика    10.05.2019 - 13:23
Россия до сих пор не вернула Эстонии более 5% ее территории
Фото: Март Хельме (err.eе)

В МВД Эстонии отметили, что РФ вообще не хочет обсуждать этот вопрос

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Российская Федерация до сих пор не вернула его стране 5,2% ее территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Министр подчеркнул, что Москва "не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать компенсацию за нее, ни вообще обсуждать этот вопрос".

При этом Хельме отметил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса Курильских островов.

"Эстония ждать решения территориального вопроса в рамках международного права. Воевать с Россией мы не собираемся", - сказал глава МВД Эстонии.

Хельме не уточнил, о каких именно территории идет. Но российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник отмечают, что чиновник мог иметь в виду российские города Ивангород и часть Печорского района - сейчас это части Псковской и Ленинградской областей России.

Напомним, в конце апреля президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд утвердила новый состав правительства, предложенный Центристской партией, партией "Батькивщина" и Консервативной народной партией (EKRE).

Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Эстонии хочет предложить ввести дополнительные санкции против России из-за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма.

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