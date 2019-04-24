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В Эстонии утвердили состав нового правительства

Новости » Политика    24.04.2019 - 23:09
В Эстонии утвердили состав нового правительства
Фото: правительство Эстонии (Stenbocki maja)

Президент Керсти Кальюланд призвала ввести стодневный период на то, чтобы правительство смогло спокойно начать работать

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд утвердила новый состав правительства, предложенный Центристской партией, партией "Отечество" и Консервативной народной партией (EKRE). Об этом сообщает  РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

На торжественной церемонии заявления сделали как глава государства, так и три руководителя коалиционных партий: Юри Ратас с Центристской партии, Март Хельме с Эстонской консервативной Народной Партии и Хелир-Вальдор Сеэдер с "Отечества".

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что новое правительство будет работать во имя благополучия Эстонии.

Президент Керсти Кальюланд призвала ввести стодневный период на то, чтобы правительство смогло спокойно начать работать. А после - еще 100 дней и еще, если партнеры по коалиции сдержат свое слово и будут стоять за безопасность Эстонии и ее основные ценности. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 апреля премьер Юри Ратас на первом заседании парламента нового созыва объявил об отставке своего правительства. Правительство Юри Ратаса начало работу 23 ноября 2016 года и находилось у власти 863 дня.

Также  разведка Эстонии заявили, что единственная серьезная угроза безопасности для страны исходит от России, вооруженные силы которой практикуются для значительного военного конфликта с НАТО. 

 

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