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Росія досі не повернула Естонії понад 5% її території

Новини » Політика    10.05.2019 - 13:23
Росія досі не повернула Естонії понад 5% її території
Фото: Март Хельме (err.eе)

У МВС Естонії зазначили, що РФ взагалі не хоче обговорювати це питання

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме заявив, що Російська Федерація досі не повернула його країні 5,2% її території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Міністр підкреслив, що Москва "не хоче ані повертати цю територію, ані давати компенсацію за неї, ані взагалі обговорювати це питання".

При цьому Хельме зазначив, що Естонія готова чекати вирішення територіальної суперечки так само терпляче, як Японія чекає на вирішення питання Курильських островів.

"Естонія чекатиме на вирішення територіального питання у рамках міжнародного права. Воювати з Росією ми не збираємося", - сказав глава МВС Естонії.

Хельме не уточнив, про які саме території йдеться. Але російські ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело зазначають, що урядовець міг мати на увазі російські міста Івангород і частину Печорського району - нині це частини Псковської і Ленінградської областей Росії.

Нагадаємо, у кінці квітня президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд затвердила новий склад уряду, запропонований Центристської партією, партією "Батьківщина" та Консервативної народною партією (EKRE).

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ Естонії хоче запропонувати ввести додаткові санкції проти Росії через видачу російських паспортів жителям ОРДЛО і окупованого Криму.

В Естонії запропонували ввести санкції проти РФ МЗС просить розширити санкції проти РФ за видачу паспортів жителям ОРДЛО
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