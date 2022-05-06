Россия шантажирует Европу ядерным оружием из-за чувства безнаказанности, - Зеленский

Российское руководство не верит, что может понести ответственность за совершенные в Украине военные преступления. В Москве открыто говорят о ядерном оружии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского.
"Россия не верит, что ее накажут за военные преступления в Украине из-за ядерного шантажа", - сказал Зеленский в интервью британскому аналитическому центру по внешней политике Chatham House.
По его словам, руководители РФ отрыто говорят о ядерном оружии. Зеленский отметил, что в Москве называют время, за которое российские ракеты могут достигнуть европейских городов.
"Они делают это из-за чувства безнаказанности. Россия таким образом шантажирует Европу угрозами", - добавил он.
Напомним, высшие лица России неоднократно упоминали о ядерном оружии. Так, вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар только в качестве ответа.
Отметим, ранее аналогичное заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ. При этом глава российского МИД Сергей Лавров допустил возможность применения ядерного оружия в Украине.
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