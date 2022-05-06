UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия шантажирует Европу ядерным оружием из-за чувства безнаказанности, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российское руководство не верит, что может понести ответственность за совершенные в Украине военные преступления. В Москве открыто говорят о ядерном оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия не верит, что ее накажут за военные преступления в Украине из-за ядерного шантажа", - сказал Зеленский в интервью британскому аналитическому центру по внешней политике Chatham House.

По его словам, руководители РФ отрыто говорят о ядерном оружии. Зеленский отметил, что в Москве называют время, за которое российские ракеты могут достигнуть европейских городов.

"Они делают это из-за чувства безнаказанности. Россия таким образом шантажирует Европу угрозами", - добавил он.

Напомним, высшие лица России неоднократно упоминали о ядерном оружии. Так, вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар только в качестве ответа.

Отметим, ранее аналогичное заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ. При этом глава российского МИД Сергей Лавров допустил возможность применения ядерного оружия в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвропаРоссийская ФедерацияЯдерное оружиеВойна в Украине