Росія шантажує Європу ядерною зброєю через почуття безкарності, - Зеленський

"Росія не вірить, що її покарають за військові злочини в Україні через ядерний шантаж",- сказав Зеленський в інтерв'ю британському аналітичному центру із зовнішньої політики Chatham House.

За його словами, керівники РФ відрито говорять про ядерну зброю. Зеленський зазначив, що в Москві називають час, за який російські ракети можуть досягти європейських міст.

"Вони роблять це через почуття безкарності. Росія таким чином шантажує Європу погрозами", - додав він.