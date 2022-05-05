"За правду-матку". Лавров не исключил использования ядерного оружия в Украине, - СМИ

Россия не применяет в Украине ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, не исключивший при этом возможное использование ядерного оружия в войне с Украиной в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на записи разговоров, сделанные во время его неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ и переданные Guildhall украинской разведкой.

"Мы ведем нашу операцию обычными вооружениями. На данном этапе обычными вооружениями. За правду-матку", - сказал глава МИД РФ, сделав смысловой акцент на словах "на данном этапе".