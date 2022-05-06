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"Намеренная ложь". РФ не будет применять ядерное оружие в Украине, - МИД России

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Москва, Пятница 06 мая 2022 12:21
"Намеренная ложь". РФ не будет применять ядерное оружие в Украине, - МИД России Фото: представитель МИД России Алексей Зайцев (mid.ru)
Автор: Артем Горовенко

Министерство иностранных дел России исключает возможность применение ядерного оружия в войне против Украины. Москва остается привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева.

"Нам приходится быть готовыми к любому развитию событий и в медиаполе, и непосредственно на земле. Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции в Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с дипломатами стран СНГ не исключил использования ядерного оружия в Украине в дальнейшем.

При этом в Госдуме ответили, что ядерный удар России может быть только ответным.

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