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Россия не может сформировать новые подразделения. Не хватает желающих воевать, - разведка

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Воскресенье 21 августа 2022 15:55
Россия не может сформировать новые подразделения. Не хватает желающих воевать, - разведка Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Нижегородской области России было сорвано формирование танкового батальона. Не удалось собрать необходимого количества контрактников среди желающих воевать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Из 160 человек контракт на прохождение службы подписали лишь около 30. Чтобы вызвать приток желающих, Россия прибегла к мотивации в виде финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей семьям "добровольцев-контрактников", у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Однако это тоже не сработало.

"В общем, в РФ создали новую мобилизационную систему. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, которые финансируются за счет местного бюджета", - пишет пресс-служба разведки.

В список "рекрутеров", в первую очередь, попадает самое бедное население, поскольку, согласно данным социальных исследований, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские срочники проходят службу сразу на войне.

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