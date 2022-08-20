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Разведка подтвердила, что срочники РФ проходят службу на войне: перехват разговоров

Новина українською →
Украина, Суббота 20 августа 2022 12:22
Разведка подтвердила, что срочники РФ проходят службу на войне: перехват разговоров Фото: Россия отправляет на войну в Украину срочников и наемников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты подтверждают, что российские срочники проходят службу сразу на войне. С ними воюют и наемники из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Разведка перехватила разговор российского солдата с отцом. Он рассказал, что в его подразделении есть снайпер, который ранее был "вагнеровцем".

"У нас снайпер есть, в ЧВК был. Решил попробовать, что такое российская армия. Говорит: "Де**мо". Больше не пойдет", - сказал оккупант.

Россиянин признается, что срочников тоже отправляют на войну. По его словам, российские военные в основном думали, что попадут хотя бы в Нагорный Карабах или Сирию, где Россия не использует пехоту, а лишь наносит авиаудары.

"Ну видишь, сказали же Сирия. Все в Сирию и ломанулись", - добавил солдат.

Напомним, в ранее опубликованном разговоре российский оккупант рассказал, что боится наступления ВСУ, потому что они "пройдут по ним и не заметят".

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