ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія не може сформувати нові підрозділи. Бракує бажаючих воювати, - розвідка

Новость на русском →
Неділя 21 серпня 2022 15:55
Росія не може сформувати нові підрозділи. Бракує бажаючих воювати, - розвідка Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Нижньогородській області Росії було зірвано формування танкового батальйону. Не вдалося зібрати необхідної кількості контрактників серед бажаючих воювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

Зі 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30. Аби спричинити приток бажаючих, Росія вдалася до мотивації у вигляді фінансової допомоги у розмірі 10 тисяч рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Однак це також не спрацювало.

"Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету", - пише пресслужба розвідки.

До списку "рекрутерів", в першу чергу, потрапляє найбідніше населення, оскільки, згідно з даними соціальних досліджень, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські строковики проходять службу одразу на війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам