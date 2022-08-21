Росія не може сформувати нові підрозділи. Бракує бажаючих воювати, - розвідка

У Нижньогородській області Росії було зірвано формування танкового батальйону. Не вдалося зібрати необхідної кількості контрактників серед бажаючих воювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

Зі 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30. Аби спричинити приток бажаючих, Росія вдалася до мотивації у вигляді фінансової допомоги у розмірі 10 тисяч рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Однак це також не спрацювало.

"Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету", - пише пресслужба розвідки.

До списку "рекрутерів", в першу чергу, потрапляє найбідніше населення, оскільки, згідно з даними соціальних досліджень, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації.