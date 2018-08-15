Россия сегодня закрыла для судоходства район от Крыма до Дуная

В РФ 15 августа, с 7:00 до 20:00, объявили закрытым район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут до дельты Дуная

Черноморский флот России 15 августа, с 7:00 до 20:00, объявил закрытым для судоходства район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут до дельты Дуная. Об этом сообщает "Мілітарний портал".

Сообщается, что согласно информации ресурса по мониторингу движения гражданских судов ShippingExplorer в Черном море в данном районе находятся несколько гражданских судов, которые прекратили движение и стали на якорь, а именно: грузовое судно Nahide-M, танкер Hercules, танкер Yukon Star.

Также стало известно, что российские военные корабли предупреждали гражданские суда Ocean Force и BFP Melody о необходимости изменения курса в связи с закрытием морского района.

Отметим, что в закрытии морского района принимают участие корабли и катера Черноморского флота, а именно: малый противолодочный корабль "Поворино", катер связи "КСО-2155", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин".

Фото (mil.in.ua)

Напомним, ранее командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Черном море очень напряженная, в том числе из-за игнорирования Россией норм международного морского права.