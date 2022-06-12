Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, - Резников

Резников настаивает на том, что Россия слишком много пролила украинской крови, поэтому о никаких уступках, тем более территориальных, не может быть и речи.

"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало", - говорит он.

По словам министра, украинцы далеки от настроения, чтобы начать уступать российским оккупантам.

"Мы даже близко не подошли к такому настроению", - заверил Резников.