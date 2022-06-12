Росія сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати, - Резніков

Україна ніколи не піде на територіальні поступки Росії. Кремль спеціально сіє хаос, щоб змусити країну капітулювати, але така тактика не працює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова The Economist.
Резніков наполягає на тому, що Росія занадто багато пролила українській крові, тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови.
"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію. Це не спрацювало", - говорить він.
За словами міністра, українці далекі від настрою, щоб почати поступатися російським окупантам.
"Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - запевнив Резніков.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що деякі геополітики пропонують Україні піти на поступки Росії і віддати території заради ілюзії миру.
Згодом вже в Кремлі заявили, що все ще чекають прийняття Україною озвучених Росією вимог. Називаючи це не "територіальними" поступками, а "визнанням" ситуації як такої.
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