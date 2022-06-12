Росія сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати, - Резніков

Резніков наполягає на тому, що Росія занадто багато пролила українській крові, тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови.

"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію. Це не спрацювало", - говорить він.

За словами міністра, українці далекі від настрою, щоб почати поступатися російським окупантам.

"Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - запевнив Резніков.