В Кремле ждут от Украины принятия оккупации территорий

В Кремле заявили, что все еще ждут принятия Украиной озвученных Россией требований. Называя это не "территориальными" уступками, а "признанием" ситуации как таковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, это, в частности, касается "территориальных уступок", тот ответил: "это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить".

Что хочет Россия?

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину в Кремле неоднократно выдвигали свои "требования" к украинской стороне для прекращения боевых действий, среди которых: нейтральный статус (чтобы страна не вступила в НАТО, признание Крыма российским, демилитаризация и "денацификация".

Украина не признает оккупации своих территорий

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые геополитики предлагают Украине пойти на уступки России и отдать территории ради иллюзии мира. На что Зеленский ответил - "Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка - принимать во внимание Украину".

Отметим, как подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина никогда не пойдет на уступки по одному из вопросов и это касается именно вопросов территориальной целостности нашей страны.

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