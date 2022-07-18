Россия руководствовалась картами прошлого века во время вторжения в Украину, - СБУ

Командиры России руководствовались картами прошлого века во время полномасштабного вторжения на территорию Украины. Соответствующие документы были обнаружены СБУ на местах временно оккупированных районов Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как отмечают в СБУ, российские командиры руководствовались топографическими картами Украины 1969 года.

В то же время документы российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады не обновлялись по меньшей мере 53 года.

На картах оккупантов, например, отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века.

"Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, возведенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было", - добавляет пресс-служба.

Фото: Россия руководствовалась картами прошлого века во время вторжения в Украину (t.me/SBUkr)