ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ предупредила о популярных Telegram-каналах, которые финансируются Россией: список

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 14:54
СБУ предупредила о популярных Telegram-каналах, которые финансируются Россией: список Фото: СБУ предупредила о популярных Telegram-канале, которые финансируются Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины предупредила о популярных среди украинцев Telegram-каналах, которые финансируются Россией для распространения "зрады" и расшатывания общества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ призывают избегать эти Telegram-каналы и не доверять информации, которую они распространяют, поскольку это часть информационной войны против Украины.

"Также отмечаем, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах. Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством",- пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ предупредила о популярных Telegram-канале, которые финансируются Россией (spravdi.gov.ua)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года