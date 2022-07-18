ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну, - СБУ

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 14:35
Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну, - СБУ Фото: Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Командири Росії керувались картами минулого століття під час повномасштабного вторгнення на територію України. Відповідні документи були виявлені СБУ на місцях тимчасово окупованих районів Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як відзначають в СБУ, російські командири керувалися топографічними картами України 1969 року.

Водночас документи російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах окупантів, наприклад, відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.

"Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було", - додає пресслужба.

Фото: Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ попередила про популярні серед українців Telegram-канали, які фінансуються Росією для поширення "зради" й розхитування суспільства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна