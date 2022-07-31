ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия резко увеличила корабельную группировку возле Крыма

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 03:51
Россия резко увеличила корабельную группировку возле Крыма Фото: Россия резко увеличила корабельную группировку возле Крыма (скриншот видео)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты увеличили корабельную группировку, 14 кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

На дежурстве и четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря.

"Корабельная группировка враг резко увеличила, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля ВСУ отбили ракетную атаку на Хмельницкую область. Наши бойцы сбили три российских "Калибра", которые враг выпустил из Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное море
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника