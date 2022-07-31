ua ru
Нд, 31 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія різко збільшила корабельне угруповання біля Криму

Новость на русском →
Неділя 31 липня 2022 03:51
Росія різко збільшила корабельне угруповання біля Криму Фото: Росія різко збільшила корабельне угруповання біля Криму (скріншот відео)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти збільшили корабельне угруповання, 14 кораблів маневрують уздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

На чергуванні і чотири ракетних і чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджені як ракетна загроза з моря.

"Корабельне угруповання ворог різко збільшило, очевидно намагаючись похвалитися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують в безпечних районах уздовж узбережжя Криму в бік Анапи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня ЗСУ відбили ракетну атаку на Хмельницьку область. Наші бійці збили три російські"калібри", які ворог випустив з Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника