Над Хмельницкой областью силы ПВО сбили три крылатые ракеты "Калибр"

ВСУ отбили ракету атаку на Хмельницкую область. Наши бойцы сбили три российские крылатые ракеты "Калибр" над регионом, которые враг выпустил из Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушного командования "Запад".

"Около 9:00, 24 июля, российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Хмельницкой области из акватории Черного моря. Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад", - говорится в сообщении.

Взрывы в Хмельницкой области

Напомним, сегодня жители Хмельницкой области сообщали о взрывах, а также о заметном дыме в небе. Впоследствии руководитель области Сергей Гамалий предупредил - работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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