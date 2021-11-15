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Когда Россия может решиться на военный конфликт с Западом: ответ Ходжеса

Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

Западные страны не исключают, что нынешний миграционный кризис на границе с Польшей может перерасти в военный конфликт России с Западом. В частности, за контролем Сувалкского коридора - территории Польши и Литвы между Беларусью и российским Калининградом.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес.

В частности, Ходжес отметил, что не может обсуждать разведывательные данные, которыми могут располагать НАТО или правительство США. Однако есть несколько потенциальных моментов и обстоятельств, при которых по решению Кремля конфликт может начаться.

"Например, Сувалкский коридор - это ключевой момент. Этот узкий кусок польской и литовской территории между Беларусью и Калининградом имеет стратегическое значение, потому что, как вы знаете, это сухопутная связь между нашими балтийскими союзниками (Литвой, Латвией и Эстонией) и остальной частью НАТО/ЕС. Если бы он был перекрыт или заблокирован силами РФ и Беларуси, у нас возникла бы настоящая проблема", - отметил Ходжес.

Он также подчеркивает, что есть вероятность того, что ситуация с мигрантами перерастет в серьезную проблему, возможно, с боевыми столкновениями.

"И в это время Россия может решить, что она должна вмешаться из-за "гуманитарного кризиса" или чего-то еще, и в процессе "временно" закрыть Сувалкский коридор с двумя его автомобильными дорогами и одной железной дорогой. Это маловероятно, но, на мой взгляд, вполне возможно", - добавил Ходжес.

Напомним, ранее Ходжес назвал российские приемы ведения войны, среди которых поставки газа, языковой вопрос и ситуация с мигрантами.

А начальник штаба обороны Британии, генерал Ник Картер заявил, что британские вооруженные силы и НАТО должны быть готовы к войне с Россией.

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