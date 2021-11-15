Коли Росія може зважитися на військовий конфлікт із Заходом: відповідь Ходжеса

Зокрема, Ходжес зазначив, що не може обговорювати розвідувальні дані, які можуть мати у своєму розпорядженні НАТО або уряд США. Однак є кілька потенційних моментів і обставин, при яких за рішенням Кремля конфлікт може початися.

"Наприклад, Сувалкський коридор - це ключовий момент. Цей вузький шматок польської та литовської території між Білоруссю і Калінінградом має стратегічне значення, тому що, як ви знаєте, це сухопутний зв'язок між нашими балтійськими союзниками (Литвою, Латвією та Естонією) та іншою частиною НАТО/ЄС. Якби він був перекритий або заблокований силами РФ і Білорусі, у нас виникла б справжня проблема", - зазначив Ходжес.

Він також підкреслює, що є ймовірність того, що ситуація з мігрантами переросте в серйозну проблему, можливо, з бойовими зіткненнями.

"І в цей час Росія може вирішити, що вона повинна втрутитися через "гуманітарну кризу" або ще щось, і в процесі "тимчасово" закрити Сувалкський коридор з двома його автомобільними дорогами і однією залізницею. Це малоймовірно, але, на мій погляд, цілком можливо", - додав Ходжес.