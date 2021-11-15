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Россия представляет угрозу для Европы: британский генерал призвал НАТО быть готовым к войне

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Британия, Понедельник 15 ноября 2021 12:03
Россия представляет угрозу для Европы: британский генерал призвал НАТО быть готовым к войне Фото: НАТО призвали быть готовым к войне с РФ (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Начальник штаба обороны Британии, генерал Ник Картер заявил, что британские вооруженные силы и НАТО должны быть готовы к войне с Россией. Хотя сам он также считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет войны с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

К беспокойству Картера подтолкнула напряженная ситуация в Восточной Европе из-за мигрантского кризиса. По его мнению, РФ представляет угрозу странам ЕС.

"Я надеюсь, что войны с Россией не будет, и верю, что страна не хочет физической войны, но НАТО должно быть к этому готовым. Я думаю, мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает, и, что очень важно, мы должны убедиться, что в альянсе НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции", - сказал британский генерал.

Напомним, глава белорусского режима Александр Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в переброске оружия для "провокаций на границе".

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