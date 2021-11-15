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Газ, мигранты и язык: Ходжес назвал российские приемы ведения войны

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Понедельник 15 ноября 2021 14:07
Газ, мигранты и язык: Ходжес назвал российские приемы ведения войны Фото: генерал Бен Ходжес (twitter.com/litdelnato)
Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

Российская Федерация на сегодня применяет весь свой классический набор приемов ведения войны. Среди них - газ, ситуация с мигрантами, угрозы, языковой вопрос и так далее.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес.

По его словам, за последние несколько месяцев президент России Владимир Путин сделал много резких откровенных заявлений в отношении будущего Украины и ее легитимности. А нынешнее перемещение и развертывание сил является последней фазой постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращалась.

"В общем, это классические российские "приемы ведения войны": использование всевозможных инструментов, рычагов влияния, угроз, языка, дезинформации, мигрантов. Российский газ явно является "оружием", и это тоже часть этого "кремлевского микса". Все это должно дестабилизировать ЕС, представить Украину Западу как "несостоявшееся государство" и вывести всех нас из состояния баланса", - отметил Ходжес.

Он также отметил, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связана с активностью России в Украине и вокруг нее.

"Это не совпадение. Это либо прощупывание, либо дестабилизация, либо отвлечение внимания, либо все вышеперечисленное", - подчеркнул американский генерал.

Он уточнил, что Латвия, например, рассматривает это как минимум как прощупывание.

"Они наблюдали, как cпецслужбы Беларуси или РФ рассчитывают время реакции сил безопасности Латвии на попытки вторжения мигрантов. Они также думают, что эти действия могут отвлекать внимание от того, что они делают в Украине или вокруг нее", - добавил Ходжес.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расценивает скопление российских войск возле Украины как потенциальную угрозу нападения.

Как пишет Financial Times, Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой.

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