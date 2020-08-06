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Россия решила существенно сократить расходы на Крым

Москва, Четверг 06 августа 2020 15:20
Россия решила существенно сократить расходы на Крым
Фото: Россия сокращает расходы на Крым (nsn.fm)
Автор: РБК-Украина

Финансирование Крыма урежут на 240 млн долларов  

Российская Федерация может существенно сократить расходы на оккупированный Крым. Министерство финансов РФ предлагает урезать финансирование 17,6 млрд российских рублей (более 240 млн долларов).

Об этом сообщают "РИА Новости".

Сообщается, что российский Минфин предлагает урезать расходы на программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на 8,5 млрд рублей в 2021 году (до 76,1 млрд рублей) и на 9,1 млрд в 2022 году (до 82,3 млрд рублей).

Отметим, после незаконной аннексии Крыма в России приняли целевую программу финансирования полуострова на сумму свыше 800 млрд рублей. Действие программы продлено до 2024 года.

Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о полной ликвидации украинской православной общины в Крыму.

В частности, Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать решение оккупационных "судов" Крыма, которым у Православной церкви Украины отобрали кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД завершает наработку стратегии деоккупации Крыма.

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