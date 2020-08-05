У Зеленского заявили о полной ликвидации украинской православной общины в Крыму

Фото: собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги (facebook.com/ppu.gov.ua)

Верховный суд РФ отказался пересматривать решение о выселении общины из главного храма ПЦУ

Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать решение оккупационных "судов" Крыма, которым у Православной церкви Украины был отобран кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Такое решение в Украине назвали полной ликвидацией украинской православной общины в Крыму.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

"Представительство осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии Православной церкви Украины и ее верующих. Решение суда, направленное на выселение епархии с кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской церкви с временно оккупированного Крымского полуострова", - сообщил Кориневич.

Он отметил, что представительство президента Украины в Крыму будет принимать все меры и действия для защиты украинской церкви.

"По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним", - добавил адвокат Сергей Заяц.

Напомним, решение о выселении общины из собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги было принято оккупационными "властями" Крыма летом 2019 года за то, что епархия перешла в ПЦУ.

Также РБК-Украина писало, что в марте Кабинет министров передал в госсобственность собор Владимира и Ольги в Крыму.