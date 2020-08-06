МИД завершает наработку стратегии деоккупации Крыма

Стратегию должен утвердить Совет нацбезопасности и обороны
Министерство иностранных дел Украины завершает наработку стратегии деоккупации Крыма. Документ должны утвердить на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, уже определен алгоритм действий для сведения всех наработок от органов центральной власти по этой стратегии в один блок.
"Мы такой сводный документ подготовим и передадим дальше в СНБО для учета в дальнейшей стратегии, которая будет принята", - сказал Кулеба.
Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 6 серпня 2020 р.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что стратегия деоккупации Крыма уже готова, но документ не является публичным.
Также сообщалось, что Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма.
Кроме того, известно, что Украина хочет видеть США и Британию участниками данной платформы.
"Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций", - заявлял премьер Денис Шмыгаль.