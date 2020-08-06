МИД завершает наработку стратегии деоккупации Крыма

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Стратегию должен утвердить Совет нацбезопасности и обороны

Министерство иностранных дел Украины завершает наработку стратегии деоккупации Крыма. Документ должны утвердить на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, уже определен алгоритм действий для сведения всех наработок от органов центральной власти по этой стратегии в один блок.

"Мы такой сводный документ подготовим и передадим дальше в СНБО для учета в дальнейшей стратегии, которая будет принята", - сказал Кулеба.

Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 6 серпня 2020 р.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что стратегия деоккупации Крыма уже готова, но документ не является публичным.

Также сообщалось, что Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма.

Кроме того, известно, что Украина хочет видеть США и Британию участниками данной платформы.

"Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций", - заявлял премьер Денис Шмыгаль.