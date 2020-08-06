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Росія вирішила суттєво скоротити витрати на Крим

Москва, Четвер 06 серпня 2020 15:20
Росія вирішила суттєво скоротити витрати на Крим
Фото: Росія скорочує витрати на Крим (nsn.fm)
Автор: РБК-Україна

Фінансування Криму уріжуть на 240 млн доларів

Російська Федерація може істотно скоротити витрати на окупований Крим. Міністерство фінансів РФ пропонує урізати фінансування 17,6 млрд російських рублів (понад 240 млн доларів).

Про це повідомляють "РИА Новости".

Повідомляється, що російський Мінфін пропонує урізати витрати на програми соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя на 8,5 млрд рублів в 2021 році (до 76,1 млрд рублів) і на 9,1 млрд у 2022 році (до 82,3 млрд рублів).

Зазначимо, що після незаконної анексії Криму в Росії прийняли цільову програму фінансування півострова на суму понад 800 млрд рублів. Дію програми продовжено до 2024 року.

Нагадаємо, раніше постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив про повну ліквідацію української православної громади в Криму.

Зокрема, Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних "судів" Криму, яким у Православній церкві України відібрали кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС завершує напрацювання стратегії деокупації Криму.

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