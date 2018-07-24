Волкер объяснил, почему не может состояться референдум на Донбассе

Референдум на Донбассе невозможен, так как не будет легитимности, ведь люди проживают в опасности на неконтролируемой правительством территории

Референдум на востоке Украины не может состояться, так как он будет нелегитимным. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире на "112-Украина".

"Белый дом уже сделал заявление, в котором отклонил предложение (по референдуму на Донбассе, - ред.). В условиях, когда нет контроля украинского правительства над этой территорией, люди живут в ситуации опасности, не имеют свободы передвижения. Есть люди, которые оттуда уехали, потому никакого референдума там не может состояться. Он не будет легитимным. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов", - сообщил Волкер.

Напомним, по его словам, позиции США и России в отношении Крыма и Донбасса существенно различаются. По словам Волкера, об этом было четко заявлено во время встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.