Позиции США и РФ в вопросе Крыма и Донбасса существенно различаются, - Волкер

По мнению Волкера, хорошо что президенты США и РФ встретились

Позиции Соединенных Штатов и Российской Федерации в отношении Крыма и Донбасса существенно различаются. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время эфира на 112.

По словам Волкера, об этом было четко заявлено во время встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

"Вы слышали, что нет никаких сдвигов относительно возможного признания Крыма, этого не произойдет. Нет никаких сдвигов по Восточной Украине - это принципиальный вопрос переговоров. Я думаю, это хорошо, что два президента встретились. Они пытаются создать лучшую атмосферу для дискуссии. Но так же важно, чтобы мы придерживались четкой позиции по этому вопросу. Именно это и произошло", - сообщил Волкер.

Напомним, 16 июля в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт.

19 июля представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что во время встречи Трампа с Путиным вероятно обсуждались Минские договоренности. Луценко подчеркнула, что у президента ожидают, что украинский вопрос не будут обсуждать отдельно без привлечения Украины.