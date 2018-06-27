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Интервью

Россия развивает новый военный потенциал, - Столтенберг

НовостиПолитика    27.06.2018 - 16:02
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

РФ в течение нескольких лет вкладывала немалые средства в новый современный военный потенциал

Российская Федерация (РФ) развивает новый военный потенциал. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW.

По словам Столтенберга, РФ в течение нескольких лет вкладывала немалые средства в новый современный военный потенциал.

"Россия развивает новый военный потенциал, как неядерный так и ядерный. НАТО отвечает на такое поведение, которое мы на протяжении многих лет наблюдали со стороны России путем масштабного укрепления нашей коллективной обороны, повышения готовности наших вооруженных сил, размещения войск на востоке Альянса, в странах Балтии и Польше. Наши войска присутствуют и в Черноморском регионе. Все это делается для того, чтобы послать четкий сигнал любым потенциальным противникам, что НАТО готов защищать всех своих членов от любой угрозы", - отметил он.

Стотенберг добавил, что сама идея НАТО заключается в том, что если одна из стран-членов подвергается атаке, это влечет за собой ответ со стороны целого Альянса.

"Один за всех и все за одного. Главная причина, по которой мы это делаем заключается в том, чтобы предотвратить конфликт и сохранить мир", - отметил он.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что предстоящая встреча президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина отвечает подходу НАТО к диалогу с Россией.

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Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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