Росія розвиває новий військовий потенціал, - Столтенберг

РФ протягом кількох років вкладала чималі кошти в новий сучасний військовий потенціал ​

Російська Федерація (РФ) розвиває новий військовий потенціал. Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю DW.

За словами Столтенберга, РФ протягом кількох років вкладала чималі кошти в новий сучасний військовий потенціал.

"Росія розвиває новий військовий потенціал, як неядерний так і ядерний. НАТО відповідає на таку поведінку, яку ми впродовж багатьох років спостерігали з боку Росії шляхом масштабного зміцнення нашої колективної оборони, підвищення готовності наших збройних сил, розміщення військ на сході Альянсу, в країнах Балтії і Польші. Наші війська присутні і в Чорноморському регіоні. Все це робиться для того, щоб послати чіткий сигнал будь-яким потенційним противникам, що НАТО готовий захищать всіх своїх членів від будь-якої загрози", - зазначив він.

Стотенберг додав, що сама ідея НАТО полягає в тому, що якщо одна з країн-членів піддається атаці, це тягне за собою відповідь з боку цілого Альянсу.

"Один за всіх і всі за одного. Головна причина, з якої ми це робимо полягає в тому, щоб запобігти конфлікту та зберегти мир", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що майбутня зустріч президентів США та Російської Федерації Дональда Трампа та Володимира Путіна відповідає підходу НАТО щодо діалогу з Росією.