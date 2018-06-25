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Встреча Трампа с Путиным отвечает подходу НАТО к диалогу с Россией, - Столтенберг

НовостиПолитика    25.06.2018 - 13:40
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО сохраняет двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и оборона

Предстоящая встреча президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина отвечает подходу НАТО к диалогу с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Встреча между президентом Трампом и президентом Путиным будет отвечать политике НАТО, поскольку НАТО стремится к диалогу с РФ. Мы сохраняем двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и оборона", - заявил он, добавив, что РФ является соседом НАТО, с которым нужно пытаться улучшить отношения.

Вместе с тем, Столтенберг добавил, что в случае, если улучшить отношения с РФ в ближнем будущем не получится, "важно управлять сложными отношениями с РФ".

 

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что НАТО не стремится к новой "холодной войне" с Россией.

Отметим, государственный секретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем". Кроме того, австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что встреча может состояться 15 июля.

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Теги публикации: Владимир Путин, НАТО, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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