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Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта

Автор: Анастасия Рокитна

Россия развернула у украинских границ 100-тысячную армию. Российская техника и военные расположены вокруг Украины на 5 направлениях.

Об этом заявил на форуме "Украина 30" глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Он назвал направления, на которых РФ концентрирует свои войска:

  • Северский,
  • Слобожанский,
  • Донецкий,
  • ОРДЛО,
  • Крымское межвидовое объединение войск,
  • Южнобугский.

Фото: карта, которую Баканов показал в презентации

Отметим, ранее в интервью для РБК-Украина глава Госпогранслужбы Украины Дейнеко подтвердил отвод российских войск от украинских границ только в одном направлении - возле Крыма.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, "опять вынашивает агрессивные планы".

Отметим, в США объяснили, почему Путин развернул войска у границ Украины.

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