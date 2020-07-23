Россия разрушает основы европейской безопасности, - Минобороны

Фото: Андрей Таран (УНИАН)

Российская агрессия против Украины является главной проблемой национальной и региональной безопасности

Российская Федерация разрушает основы европейской безопасности и создает угрозу миру и стабильности на континенте. ОБСЕ должно уделить значительное внимание и усилить мониторинг ситуации со стороны СММ ОБСЕ.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, российская агрессия против Украины является главной проблемой национальной и региональной безопасности.

"На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери, страдает гражданское население и продолжается упадок экономики региона", - заявил он.

По его словам, в период украинского председательства в ОБСЕ в центре внимания Форума находились военно-политические аспекты конфликта между РФ и Украиной.

Таран также отметил, что ситуация с безопасностью на Донбассе, вблизи украинских границ и в Азово-Черноморском регионе характеризуется беспрецедентной милитаризацией, оккупацией суверенных территорий Украины и Грузии, препятствием свободе судоходства со стороны России.

Министр убежден, что единственным способом остановить деструктивные и дестабилизирующие действия РФ является восстановление полного контроля украинского правительства над всем участком международно-признанной границы на Донбассе.

Он также отметил необходимость более широкой вовлеченности ОБСЕ к решению проблемы оккупации Россией украинского Крыма.

Напомним, в Черноморском регионе растет напряжение из-за действий России.