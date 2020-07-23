В Черноморском регионе растет напряжение из-за действий РФ, - Таран

Фото: Андрей Таран (УНИАН)

Россия остается главной угрозой нацбезопасности

В бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение из-за милитаризацией Россией аннексированного Крыма. Россия создает препятствия свободному судоходству в регионе.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщают "Крым.Реалии".

Во время заключительного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, Таран отметил, что РФ является главной проблемой нацбезопасности Украины.

"Я хотел бы сделать четкий и решительный упор на одном вопросе - российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", - подчеркнул министр.

Государства-участники ОБСЕ подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Они выразили обеспокоенность из-за проведения Россией 17-21 июля этого года внезапных масштабных военных учений.

Ранее сообщалось, что Украина и НАТО усилят присутствие в черноморском регионе.

Напомним, Таран ранее заявлял, что в Министерстве обороны не фиксируют подготовку Российской Федерации к наступлению со стороны оккупированного Крыма.