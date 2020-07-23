Росія руйнує основи європейської безпеки, - Міноборони

Фото: Андрій Таран (УНІАН)

Російська агресія проти України є головною проблемою національної та регіональної безпеки

Російська Федерація руйнує основи європейської безпеки і створює загрозу миру і стабільності на континенті. ОБСЄ має приділити значну увагу та посилити моніторинг ситуації з боку ПММ ОБСЄ.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає прес-служба відомства.

За його словами, російська агресія проти України є головною проблемою національної і регіональної безпеки.

"На сході України наші оборонні сили продовжують нести бойові втрати, страждає цивільне населення і триває занепад економіки регіону", - заявив він.

За його словами, в період українського головування в ОБСЄ у центрі уваги Форуму перебували військово-політичні аспекти конфлікту між РФ і Україною.

Таран також зазначив, що ситуація з безпекою на Донбасі, поблизу українських кордонів і в Азово-Чорноморському регіоні характеризується безпрецедентною мілітаризацією, окупацією суверенних територій України і Грузії, перешкодою свободу судноплавства з боку Росії.

Міністр переконаний, що єдиним способом зупинити деструктивні і дестабілізуючі дії РФ є відновлення повного контролю українського уряду над усією ділянкою міжнародно-визнаного кордону на Донбасі.

Він також наголосив на необхідності більш широкого залучення ОБСЄ до розв'язання проблеми окупації Росією українського Криму.

Нагадаємо, у Чорноморському регіоні зростає напруга через дії Росії.