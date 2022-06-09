Россия разорвала договор на вылов рыбы с Японией из-за введенных против нее санкций

Россия разорвала соглашение с Японией, позволяющее японским рыболовецким суднам вести промысел вблизи Курильских островов, из-за введенных против РФ санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Сделка о рыболовстве действует с 1998 года и позволяет японским рыболовным судам работать вокруг принадлежащих России Курил, которые Япония также называет Северными территориями, в обмен на платежи от Японии, основанные на квотах на вылов.
Причиной для приостановки действия договора стали санкции Японии против Москвы за ее вторжение в Украину.В свою очередь, Япония может свернуть программу финансирования развития Сахалина. Япония годами выделяла средства на развитие Сахалина в рамках своих усилий по улучшению отношений с Россией.
В Токио намерены продолжать переговоры с РФ, чтобы обеспечить занятость японского рыболовства. Район Курильских островов является богатым промысловым участком минтая, охотской скумбрии и осьминогов.
Ранее сообщалось, что воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с США над Тихим океаном. В них приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС.
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