Росія розірвала договір на вилов риби з Японією через введені проти неї санкції

Росія розірвала угоду з Японією, що дозволяє японським риболовецьким суднам вести промисел поблизу Курильських островів, через введені проти РФ санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Угода про рибальство діє з 1998 року і дозволяє японським рибальським суднам працювати навколо належать Росії Курил, які Японія також називає північними територіями, в обмін на платежі від Японії, засновані на квотах на вилов.

Причиною для припинення дії договору стали санкції Японії проти Москви за її вторгнення в Україну.У свою чергу, Японія може згорнути програму фінансування розвитку Сахаліну. Японія роками виділяла кошти на розвиток Сахаліну в рамках своїх зусиль щодо поліпшення відносин з Росією.

У Токіо мають намір продовжувати переговори з РФ, щоб забезпечити зайнятість японського рибальства. Район Курильських островів є багатим промисловим ділянкою минтая, Охотської скумбрії і восьминогів.