Россия разгоняет фейк, что вирус обезьяньей оспы появился в украинских биолабораториях

Россия связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями. Роспропагандисти утверждают, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.

Также пропагандисты припомнили фестиваль сексуальных меньшинств, состоявшийся на острове Гран-Канария, после которого также якобы произошла вспышка вируса. Но упоминание было в контексте гомофобии, а не массового мероприятия, способствовавшего быстрому распространению.

"Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ не имеет, и продвигает свои теории на уровне конспирологии. Но этого достаточно, чтобы россияне переключили внимание с темы войны и ее поражения на тему очередного вируса", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.