UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия разгоняет фейк, что вирус обезьяньей оспы появился в украинских биолабораториях

Фото: Россия разгоняет фейк о изобретении обезьяньей оспы в Украине (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями. Роспропагандисти утверждают, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.

Также пропагандисты припомнили фестиваль сексуальных меньшинств, состоявшийся на острове Гран-Канария, после которого также якобы произошла вспышка вируса. Но упоминание было в контексте гомофобии, а не массового мероприятия, способствовавшего быстрому распространению.

"Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ не имеет, и продвигает свои теории на уровне конспирологии. Но этого достаточно, чтобы россияне переключили внимание с темы войны и ее поражения на тему очередного вируса", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Напомним, Минздрав Украины официально заявил: в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.

Известно, что последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания обнаружили в Великобритании, Испании, Франция, Швеции и Португалии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оспа обезьянфейки