Росія розганяє фейк, що вірус мавпячої віспи з'явився в українських біолабораторіях

Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями. Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

За словами російських пропагандистів, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу Європою.

Також пропагандисти пригадали фестиваль сексуальних меншин, що відбувся на острові Гран-Канарія, після якого також начебто стався спалах вірусу. Але згадування було в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню.

"Жодних фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, щоб росіяни перемкнули увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.