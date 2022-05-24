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Росія розганяє фейк, що вірус мавпячої віспи з'явився в українських біолабораторіях

Фото: Росія розганяє фейк про винекнення мавпячої віспи в Україні (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями. Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За словами російських пропагандистів, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу Європою.

Також пропагандисти пригадали фестиваль сексуальних меншин, що відбувся на острові Гран-Канарія, після якого також начебто стався спалах вірусу. Але згадування було в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню.

"Жодних фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, щоб росіяни перемкнули увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Нагадаємо, МОЗ України офіційно заявило: в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.

Відомо, що останні кілька днів у країнах Європи фіксують спалах віспи мавп. Випадки захворювання виявили у Великобританії, Іспанії, Франція, Швеції та Португалії.

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Віспа мавпфейки