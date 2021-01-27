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Россия ратифицировала продление ядерной сделки с США

Автор: Игорь Литвиненко

Государственная дума Российской Федерации в среду, 27 января, ратифицировала соглашение о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документом предусмотрено продление сделки сроком на пять лет - до февраля 2026 года.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Договор предусматривает размещение не более:

  • 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ;
  • 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен продлит ядерное соглашение на 5 лет. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предложение США продлить ДСНВ с Россией.

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