Россия ратифицировала продление ядерной сделки с США

Государственная дума Российской Федерации в среду, 27 января, ратифицировала соглашение о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документом предусмотрено продление сделки сроком на пять лет - до февраля 2026 года.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Договор предусматривает размещение не более:
Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен продлит ядерное соглашение на 5 лет. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Также РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предложение США продлить ДСНВ с Россией.