Байден намерен продлить действие ядерного договора на пять лет, - WP

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Байден хочет продлить ядерный договор на пять лет.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных американских официальных лиц.

"По словам двух высокопоставленных официальных лиц США, президент Байден стремится к продлению на пять лет последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав. Срок его действия истекает через несколько дней", - говорится в сообщении.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие предусмотрено на десятилетний срок - до февраля 2021 года. После этого стороны должны прийти к согласию или продлить действующие договоренности, или заключить новые.

Отметим, что в октябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил США продлить ядерное соглашение на один год без условий. Однако США настаивали на том, что соглашение будет продлено только при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов.

Добавим, что президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.