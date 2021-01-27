ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія ратифікувала продовження ядерної угоди з США

Автор: Ігор Литвиненко

Державна дума Російської Федерації в середу, 27 січня, ратифікувала угоду про продовження Договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Документом передбачено продовження угоди терміном на п'ять років - до лютого 2026 року.

Популярні новини

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Договір передбачає розміщення не більше:

  • 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників;
  • 1550 одиниць для розгорнутих боєзарядів на МБР, розгорнутих боєзарядів на БРПЛ і ядерних боєзарядів, зараховуваних за розгорнутими ТБ;
  • 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР і БРПЧ, а також розгорнутих і нерозгорнутих ТБ

Раніше повідомлялося, що Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на 5 років. Пізніше цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Також РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав пропозицію США продовжити ДСНО з Росією.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиядерное соглашение