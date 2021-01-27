Росія ратифікувала продовження ядерної угоди з США

Державна дума Російської Федерації в середу, 27 січня, ратифікувала угоду про продовження Договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Документом передбачено продовження угоди терміном на п'ять років - до лютого 2026 року.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Договір передбачає розміщення не більше:
Раніше повідомлялося, що Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на 5 років. Пізніше цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Також РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав пропозицію США продовжити ДСНО з Росією.