В НАТО приветствовали предложение США продлить ядерный договор с Россией

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предложение Соединенных Штатов продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. По его словам, это может стать началом новых усилий по расширению контроля над вооружениями в мире.

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции.

"Продление СНВ должно стать не концом, а началом усилий по укреплению международного механизма по контролю над вооружениями с тем, чтобы были охвачены большее количество систем вооружения и больше государств, в том числе Китай", - заявил он.

Столтенберг отметил, что приветствует намерение президента США Джо Байдена продлить СНВ-3.

"Я неоднократно заявлял, что мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет никаких соглашений, никаких ограничений по количеству ядерных боезарядов. Поэтому продление СНВ-3 является очень важным моментом", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ранее The Washington Post писал, что Джо Байден намерен продлит ядерное соглашение на 5 лет. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Он действует до февраля 2021 года.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ приветствует предложение США и хочет узнать подробности продления сделки.