ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия рассматривает возможность трехстороннего нападения на Украину, - NYT

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 19:53
Россия рассматривает возможность трехстороннего нападения на Украину, - NYT Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В администрации президента США Джо Байдена утверждают, что Россия может прибегнуть к трехстороннему вторжению в Украину. В то же время пока нет доказательств того, что лидер Российской Федерации Владимир Путин принял решение атаковать страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам одного из чиновников, Россия расположила свои войска на северо-востоке, юге и западе от Украины. Таким образом агрессор может прибегнуть к "клещевому" вторжению в страну.

Другие же напомнили об усилении киберактивности со стороны России и хакерских атаках на энергетические компании Украины. Также отметили "всплеск" пророссийской пропаганды в социальных сетях, который следовал перед оккупацией в 2014 году, непосредственно перед вторжением на территорию Крыма.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ готовы ко всем вариантам развития ситуации.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал факторы, которые могут заставить Российскую Федерацию отказаться от возможного вторжения на территорию страны. В то же время глава министерства не исключает того, что количество российский военных рядом с границей может и дальше расти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти