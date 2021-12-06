Россия рассматривает возможность трехстороннего нападения на Украину, - NYT
В администрации президента США Джо Байдена утверждают, что Россия может прибегнуть к трехстороннему вторжению в Украину. В то же время пока нет доказательств того, что лидер Российской Федерации Владимир Путин принял решение атаковать страну.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам одного из чиновников, Россия расположила свои войска на северо-востоке, юге и западе от Украины. Таким образом агрессор может прибегнуть к "клещевому" вторжению в страну.
Другие же напомнили об усилении киберактивности со стороны России и хакерских атаках на энергетические компании Украины. Также отметили "всплеск" пророссийской пропаганды в социальных сетях, который следовал перед оккупацией в 2014 году, непосредственно перед вторжением на территорию Крыма.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ готовы ко всем вариантам развития ситуации.
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал факторы, которые могут заставить Российскую Федерацию отказаться от возможного вторжения на территорию страны. В то же время глава министерства не исключает того, что количество российский военных рядом с границей может и дальше расти.