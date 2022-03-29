Россия не рассматривает идею применения ядерного оружия в Украине, - Песков
В России не рассматривают идею применения ядерного оружия в Украине. Кремль прибегнет к ядерному оружию только в случае угрозы существования РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В интервью американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой исход событий в Украине - это не повод для применения ядерного оружия.
"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны", - подчеркнул Песков.
Напомним, Песков говорил о том, что в России нет олигархов. Кроме того, он сравнил арест активов российских бизнесменов на Западе с ограблением на Диком Западе.
Ранее Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно в случае отказа Евросоюза платить в рублях.
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