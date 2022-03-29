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Росія не розглядає ідею застосування ядерної зброї в Україні, - Пєсков

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Вівторок 29 березня 2022 03:30
Росія не розглядає ідею застосування ядерної зброї в Україні, - Пєсков Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Росії не розглядають ідею застосування ядерної зброї в Україні. Кремль вдасться до ядерної зброї тільки в разі загрози існування РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю американській телекомпанії PBS прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.

"У нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко зазначено, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і будемо фактично застосовувати ядерну зброю для усунення загрози існуванню нашої країни", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, Пєсков говорив про те, що у Росії немає олігархів. Крім того, він порівняв арешт активів російських бізнесменів на Заході з пограбуванням на Дикому Заході.

Раніше Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ безкоштовно у разі відмови Євросоюзу платити в рублях.

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