Росія не розглядає ідею застосування ядерної зброї в Україні, - Пєсков
У Росії не розглядають ідею застосування ядерної зброї в Україні. Кремль вдасться до ядерної зброї тільки в разі загрози існування РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В інтерв'ю американській телекомпанії PBS прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.
"У нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко зазначено, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і будемо фактично застосовувати ядерну зброю для усунення загрози існуванню нашої країни", - підкреслив Пєсков.
Нагадаємо, Пєсков говорив про те, що у Росії немає олігархів. Крім того, він порівняв арешт активів російських бізнесменів на Заході з пограбуванням на Дикому Заході.
Раніше Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ безкоштовно у разі відмови Євросоюзу платити в рублях.
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