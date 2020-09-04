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Россия расширила персональные санкции против Украины: список

Москва, Пятница 04 сентября 2020 22:28
Россия расширила персональные санкции против Украины: список
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины. В российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

В санкционный список попали:

  • Соломия Бобровская - нардеп от "Голоса";
  • Константин Бондарев - нардеп от "Батькивщины";
  • Святослав Вакарчук - экс-нардеп от "Голоса";
  • Леся Василенко - нардеп от "Голоса";
  • Сергей Вельможный - нардеп;
  • Михаил Волынец - нардеп от "Батькивщины";
  • Виктория Гриб - нардеп;
  • Виталий Данилов - нардеп от "Батькивщины";
  • Ярослав Железняк - нардеп от "Голоса";
  • Михаил Забродский - генерал-лейтенант, нардеп от "ЕС";
  • Яна Зинкевич - нардеп от "ЕС";
  • Владимир Кабаченко - нардеп от "Батькивщины";
  • Юлия Клименко - нардеп от "Голоса";
  • Роман Костенко - нардеп от "Голоса";
  • Степан Кубив - экс-министр экономического развития;
  • Алексей Кучеренко - нардеп от "Батькивщины";
  • Анжелика Лабунская - бывшая глава Житомирской ОГА;
  • Роман Лозинский - нардеп от "Голоса";
  • Ирина Луценко - экс-нардеп от "ЕС";
  • Сергей Магера - нардеп;
  • Муса Магомедов - нардеп;
  • Олег Макаров - нардеп от "Голоса";
  • Валентин Наливайченко - бывший руководитель СБУ, нардеп от "Батькивщины";
  • Григорий Немыря - нардеп от "Батькивщины";
  • Андрей Николаенко - нардеп от "Батькивщины";
  • Андрей Осадчук - нардеп от "Голоса";
  • Петр Порошенко - 5-й президент Украины;
  • Андрей Пузийчук - нардеп от "Батькивщины";
  • Сергей Рахманин - нардеп от "Голоса";
  • Кира Рудык - нардеп от "Голоса";
  • Олег Синютка - нардеп от "ЕС";
  • Инна Совсун - нардеп от "Голоса";
  • Ольга Стефанишина - нардеп от "Голоса";
  • Александр Сухов - нардеп;
  • Сергей Тарута - нардеп от "Батькивщины";
  • Руслан Требушкин - нардеп;
  • Рустем Умеров - нардеп от "Голоса";
  • Александра Устинова - нардеп от "Голоса";
  • София Федина - нардеп от "ЕС";
  • Владимир Цабаль - нардеп от "Голоса";
  • Михаил Цимбалюк - нардеп от "Батькивщины";
  • Ахтем Чийгоз - нардеп от "ЕС";
  • Ярослав Юрчишин нардеп от "Голоса".

Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, впервые Россия ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Напомним, о том, что Россия планирует расширить санкции против Украины стало известно еще в конце июля.

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