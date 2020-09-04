Россия расширила персональные санкции против Украины: список

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины. В российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

В санкционный список попали:

Соломия Бобровская - нардеп от "Голоса";

Константин Бондарев - нардеп от "Батькивщины";

Святослав Вакарчук - экс-нардеп от "Голоса";

Леся Василенко - нардеп от "Голоса";

Сергей Вельможный - нардеп;

Михаил Волынец - нардеп от "Батькивщины";

Виктория Гриб - нардеп;

Виталий Данилов - нардеп от "Батькивщины";

Ярослав Железняк - нардеп от "Голоса";

Михаил Забродский - генерал-лейтенант, нардеп от "ЕС";

Яна Зинкевич - нардеп от "ЕС";

Владимир Кабаченко - нардеп от "Батькивщины";

Юлия Клименко - нардеп от "Голоса";

Роман Костенко - нардеп от "Голоса";

Степан Кубив - экс-министр экономического развития;

Алексей Кучеренко - нардеп от "Батькивщины";

Анжелика Лабунская - бывшая глава Житомирской ОГА;

Роман Лозинский - нардеп от "Голоса";

Ирина Луценко - экс-нардеп от "ЕС";

Сергей Магера - нардеп;

Муса Магомедов - нардеп;

Олег Макаров - нардеп от "Голоса";

Валентин Наливайченко - бывший руководитель СБУ, нардеп от "Батькивщины";

Григорий Немыря - нардеп от "Батькивщины";

Андрей Николаенко - нардеп от "Батькивщины";

Андрей Осадчук - нардеп от "Голоса";

Петр Порошенко - 5-й президент Украины;

Андрей Пузийчук - нардеп от "Батькивщины";

Сергей Рахманин - нардеп от "Голоса";

Кира Рудык - нардеп от "Голоса";

Олег Синютка - нардеп от "ЕС";

Инна Совсун - нардеп от "Голоса";

Ольга Стефанишина - нардеп от "Голоса";

Александр Сухов - нардеп;

Сергей Тарута - нардеп от "Батькивщины";

Руслан Требушкин - нардеп;

Рустем Умеров - нардеп от "Голоса";

Александра Устинова - нардеп от "Голоса";

София Федина - нардеп от "ЕС";

Владимир Цабаль - нардеп от "Голоса";

Михаил Цимбалюк - нардеп от "Батькивщины";

Ахтем Чийгоз - нардеп от "ЕС";

Ярослав Юрчишин нардеп от "Голоса".

Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, впервые Россия ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Напомним, о том, что Россия планирует расширить санкции против Украины стало известно еще в конце июля.