Россия расширила персональные санкции против Украины: список
Москва, Пятница 04 сентября 2020 22:28
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Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины. В российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.
Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
В санкционный список попали:
- Соломия Бобровская - нардеп от "Голоса";
- Константин Бондарев - нардеп от "Батькивщины";
- Святослав Вакарчук - экс-нардеп от "Голоса";
- Леся Василенко - нардеп от "Голоса";
- Сергей Вельможный - нардеп;
- Михаил Волынец - нардеп от "Батькивщины";
- Виктория Гриб - нардеп;
- Виталий Данилов - нардеп от "Батькивщины";
- Ярослав Железняк - нардеп от "Голоса";
- Михаил Забродский - генерал-лейтенант, нардеп от "ЕС";
- Яна Зинкевич - нардеп от "ЕС";
- Владимир Кабаченко - нардеп от "Батькивщины";
- Юлия Клименко - нардеп от "Голоса";
- Роман Костенко - нардеп от "Голоса";
- Степан Кубив - экс-министр экономического развития;
- Алексей Кучеренко - нардеп от "Батькивщины";
- Анжелика Лабунская - бывшая глава Житомирской ОГА;
- Роман Лозинский - нардеп от "Голоса";
- Ирина Луценко - экс-нардеп от "ЕС";
- Сергей Магера - нардеп;
- Муса Магомедов - нардеп;
- Олег Макаров - нардеп от "Голоса";
- Валентин Наливайченко - бывший руководитель СБУ, нардеп от "Батькивщины";
- Григорий Немыря - нардеп от "Батькивщины";
- Андрей Николаенко - нардеп от "Батькивщины";
- Андрей Осадчук - нардеп от "Голоса";
- Петр Порошенко - 5-й президент Украины;
- Андрей Пузийчук - нардеп от "Батькивщины";
- Сергей Рахманин - нардеп от "Голоса";
- Кира Рудык - нардеп от "Голоса";
- Олег Синютка - нардеп от "ЕС";
- Инна Совсун - нардеп от "Голоса";
- Ольга Стефанишина - нардеп от "Голоса";
- Александр Сухов - нардеп;
- Сергей Тарута - нардеп от "Батькивщины";
- Руслан Требушкин - нардеп;
- Рустем Умеров - нардеп от "Голоса";
- Александра Устинова - нардеп от "Голоса";
- София Федина - нардеп от "ЕС";
- Владимир Цабаль - нардеп от "Голоса";
- Михаил Цимбалюк - нардеп от "Батькивщины";
- Ахтем Чийгоз - нардеп от "ЕС";
- Ярослав Юрчишин нардеп от "Голоса".
Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, впервые Россия ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.
Напомним, о том, что Россия планирует расширить санкции против Украины стало известно еще в конце июля.